Osilo, nuove apparecchiature per impianto di sollevamento Ottola

I tecnici di Abbanoa stanno eseguendo un intervento di efficientamento e manutenzione straordinaria dell'impianto di sollevamento idrico Ottula al servizio del centro abitato di Osilo. Nel dettaglio, saranno installate delle nuove apparecchiature idrauliche per migliorare il servizio.

Le operazioni saranno completate entro le 17: l'erogazione all'utenza del centro abitato è garantita dalle scorte accumulate nel serbatoio comunale. Cali di pressione e temporanee interruzioni riguarderanno esclusivamente le utenze in località San Lorenzo alimentate direttamente dall'impianto oggetto dell'intervento tramite la condotta adduttrice.

Al termine dei lavori. le squadre di Abbanoa saranno mobilitate per eseguire le manovre di riavvio dell'impianto.

L'erogazione potrebbe essere ripristinata prima dell'orario previsto qualora i lavori dovessero terminare in anticipo rispetto a quanto preventivato



Riproduzione riservata © Copyright ANSA