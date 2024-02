Il cardinale Zuppi inaugurerà l'anno accademico a Sassari

Sarà il presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Matteo Maria Zuppi, l'ospite d'onore della cerimonia di inaugurazione del 462/o anno accademico dell'Università di Sassari. L'ha annunciato il rettore dell'ateneo sassarese, Gavino Mariotti, in una conferenza stampa alla quale hanno preso parte anche l'arcivescovo di Sassari, monsignor Gianfranco Saba, e il direttore generale dell'Università, Giovanni Maria Soro.

La cerimonia, che da sempre rappresenta un momento di grande solennità ma anche un'occasione di riflessione sullo stato di salute dell'ateneo e del territorio, è fissato per il 19 febbraio alle 11 nel teatro Comunale di piazzale Cappuccini.

"Abbiamo scelto di invitare il cardinale Zuppi perché è uno straordinario uomo di pace e mai come in questo momento storico c'è bisogno di testimonianze come la sua - ha detto Mariotti - Il mondo intero è investito da guerre, violenze e aggressioni, perciò per questo evento che cerca sempre di entrare nell'attualità e di promuovere informazione e dibattito abbiamo pensato, con la straordinaria collaborazione dell'arcivescovo, di chiedere al presidente della Cei di portare la sua esperienza come uomo impegnato in prima linea per tentare di ripristinare rapporti di pace".

Oltre a quelli dell'arcivescovo, nel corso della cerimonia sono previsti i saluti istituzionali del sindaco Nanni Campus e del presidente uscente della Regione, Christian Solinas.

Seguiranno le relazioni del rettore, del rappresentante degli studenti e di quello del personale non docente. Poi spazio alla lectio magistralis di Zuppi, il cui titolo è "I pilastri per una convivenza pacifica alla luce dell'enciclica Fratelli tutti, di Papa Francesco". Prima dell'omaggio musicale del coro universitario e dei Tenores di Bitti, reduci dal palco di Sanremo, ci sarà tempo anche per sorridere con l'Associazione goliardica turritana. L'evento, patrocinato dal Comune di Sassari e realizzato col contributo della Fondazione di Sardegna, sarà trasmesso in streaming sul www.uniss.it.



