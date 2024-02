Cagliari, ritorno in via Stoccolma per alunni della primaria

Ritorno in classe in via Stoccolma per gli alunni delle elementari della scuola di Genneruxi trasferiti da settembre alla Italo Stagno di via Is Mirrionis.

Il trasloco, tra mille polemiche, era stato causato dai lavori di riqualificazione dell'istituto. Per trovare una soluzione e far rimanere i bambini nel loro quartiere era stata ipotizzata anche la sistemazione di tende dalla Protezione civile. Una struttura mobile era stata anche piazzata come test.

Era rimasta in piedi solo per poche ore perché poi era stata preferita un'altra soluzione: il trasferimento giornaliero con un bus dedicato ai bambini da Genneruxi a Is Mirrionis.

Da lunedì prossimo, a seguito di restituzione dei locali da parte dell'edilizia Pubblica del Comune di Cagliari, le classi a tempo pieno di scuola primaria riprenderanno le attività didattiche secondo il regolare orario di lezione nella sede di Via Stoccolma.

L'ingresso per gli alunni avverrà esclusivamente dal cancello nella Via Costantinopoli: l'accesso di Via Stoccolma sarà ancora interessato da attività di ripristino a cura dell'Edilizia Pubblica.



