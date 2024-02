Salvini, 'Brigata Sassari per riportare sicurezza in città'

Coinvolgere la Brigata Sassari per ripristinare la sicurezza e la legalità nel centro storico di Sassari. È l'ipotesi prospettata dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, dopo aver effettuato una passeggiata conoscitiva lungo le vie della parte più antica del capoluogo di provincia del Nord Ovest Sardegna.

"Ne parlerò con i ministri dell'Interno e della Difesa, avere un orgoglio come la Brigata Sassari a poche centinaia di metri da una centrale dello spaccio gestita dalla mafia nigeriana è qualcosa di inaccettabile", ha detto il segretario della Lega, sbarcato ieri in Sardegna per sostenere i candidati del Carroccio in vista delle elezioni regionali del prossimo 25 febbraio. "Farò di tutto perché questi ragazzi, che sono un orgoglio per le missioni di pace nel mondo possano riportare un po' di pace anche a Sassari - ha detto Salvini - non è possibile che i negozi, le case, le scuole, i ragazzi e le ragazze non siano più liberi di vivere una parte della loro città".



