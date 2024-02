Con l'auto sono finiti in una cunetta sul raccordo per la Sulcitana, all'ingresso di Cagliari: due giovani di vent'anni sono ricoverati in gravi condizioni al Brotzu.

Sul posto la polizia locale per i rilievi: secondo i primi accertamenti il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo senza contatti con altre vetture.

Le due persone a bordo sono state immediatamente trasportate all'ospedale dall'ambulanza del 118 in codice rosso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA