La Lazio vince dopo quasi un mese e per ora rimette un piede in Europa. il Cagliari, invece, resta a quota 18, penultimo: quarta sconfitta di fila, la squadra di Ranieri è in piena crisi. Per il Cagliari poche luci e molte ombre. Ranieri sta cercando gli uomini per costruire la squadra della volata salvezza. e sta puntando a ragione anche sui nuovi Mina e Gaetano e ripescando Deiola. Sarri fedele al suo 4-3-3 ha scommesso, azzeccando la mossa, su Immobile.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA