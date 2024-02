Protesta trattori, anche i sardi a Roma per incontrare ministro

Anche una trentina di agricoltori e pastori sardi a Roma per protestare contro le politiche europee sulla produzione nelle campagne e per incontrare il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. "Abbiamo raggiunto il presidio sulla Nomentana - racconta all'ANSA Andrea Cinus, storico protagonista delle battaglie del movimento pastori in Sardegna - e siamo pronti a sfilare con le nostre bandiere dietro i trattori. Ci faremo sentire". Il gruppo è partito dall'isola con il primo volo di questa mattina e ha raggiunto il presidio romano alle porte della Capitale. La manifestazione con i trattori è stata annullata.

"Ma siamo partiti lo stesso perché - spiega Congia, portavoce del presidio che da oltre una settimana occupa lo spazio davanti al varco dogana del porto di Cagliari - è importante portare a conoscenza del ministero i problemi delle campagne italiane e nello specifico anche quelli dei campi e degli allevamenti della Sardegna. Chiediamo politiche che ridiano dignità alla coltivazione dei cereali. Ma anche attenzione sui fondi e sull'allevamento". La pattuglia sarda è incolonnata con tre furgoni dietro i trattori che guidano il corteo. Un modo per farsi sentire e vedere anche a Roma in attesa dell'incontro con Lollobrigida.



