L'Università di Sassari aderisce alla campagna per la pace

Anche l'Università di Sassari, dopo la Provincia, aderisce alla campagna pacifista promossa da oltre 20 associazioni culturali e umanitarie che operano nel Nord Ovest Sardegna. Questa mattina, per il secondo venerdì di fila, la città di Sassari è stata stimolata a una riflessione su quanto sta accadendo in diverse parti del mondo, tra morte e distruzione. Sulla facciata della sede istituzionale di piazza Università, nel centro storico, è stato issato lo striscione "Cessate il fuoco, pace!". Come spiegano dall'ateneo, "esporre lo striscione in questo palazzo ha una valenza enorme per il ruolo che rivestono cultura, ricerca e conoscenza nella maturazione delle coscienze, ma anche per il messaggio che l'istituzione promuovere dentro e fuori l'ateneo". Come spiega il rettore dell'ateneo sassarese, Gavino Mariotti, "accogliendo la proposta delle associazioni sassaresi, esprimo grande preoccupazione per il continuo moltiplicarsi di nuovi teatri di guerra e auspico che il dialogo tra le forze diplomatiche metta in atto al più presto un piano di pace che ponga fine a ogni forma di violenza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA