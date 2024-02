Intesa Aeronautica-Regione Sardegna su poligono Capo Frasca

Firmato il protocollo d'intesa che disciplina l'utilizzo, per i prossimi cinque anni, dell'area del Poligono di Capo Frasca - nel Golfo di Oristano - fra il Comando logistico dell'Aeronautica militare e la Regione Sardegna.

Il governatore Christian Solinas e il generale Davide Marzinotto hanno siglato oggi l'accordo per il coordinamento delle attività militari nell'area del poligono. "Completiamo la serie di disciplinari che sono stati avviati con Capo Teulada - afferma Solinas - che hanno previsto la regolamentazione delle attività militari. Questa importante sottoscrizione determina finalmente la possibilità di un utilizzo duale di queste sedi e cioè l'apertura anche a finalità civili, come ad esempio quella dell'utilizzo delle piazzole per gli elicotteri dell'Areus che svolgono servizio nell'assistenza ai pazienti urgenti che devono essere trasportati da luoghi distanti verso i presidi di cura per ricevere al meglio le prestazioni sanitarie".

L'area interessata costituisce un poligono permanente, di proprietà del Demanio dello Stato, ramo Aeronautica Militare, idoneo allo svolgimento di attività militari addestrative con esecuzione di prove a fuoco, con l'impiego di munizionamento esclusivamente convenzionale, ad eccezione dei periodi d chiusura estiva - di norma dall'1 giugno al 30 settembre - e le giornate festive. Il protocollo ha una durata di cinque anni con tacito rinnovo, per un ulteriore quinquennio, alla sua scadenza.





