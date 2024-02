Finanzieri sequestrano 70 kg di marijuana nel porto di Olbia

All'interno del suo tir che trasportava mobili usati aveva nascosto quasi 70 chilogrammi di marijuana per un valore sul mercato di oltre 1200mila euro. Un camionista è stato arrestato per traffico di stupefacenti dai finanzieri del gruppo di Olbia durante le operazioni di imbarco al porto dell?Isola Bianca.

Le Fiamme Gialle olbiesi hanno controllato il conducente di un autoarticolato in partenza. L'uomo è apparso nervoso e agitato durante i controlli, atteggiamento che ha fatto insospettire i militari che hanno effettuato una perquisizione del mezzo con l'aiuto dei cani antidroga che hanno scovato lo stupefacente suddiviso in oltre cento buste sottovuoto. I pacchetti erano nascosti all'interno di alcuni divani da bar che si trovavano nel camion e che l'autista stava portando sulla penisola. L'autocarro è stato sequestrato e il conducente arrestato e portato nel carcere di Nuchis.

L'operazione antidroga è la sesta portata a termine nell'ultimo trimestre dalle Fiamme Gialle della provincia di Sassari. In tutto sono stati sequestrati 74 chili di droga, tra cocaina, eroina e marijuana, e sei sono stati i corrieri arrestati.



