Calcio: Cagliari, il difensore Hatzidiakos out per un mese

Il Cagliari senza Hatzidiakos per circa un mese: il difensore greco, a seguito di un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato in allenamento, si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione del piatto tibiale mediale.

Osservati alcuni giorni di riposo, il calciatore inizierà subito l'iter riabilitativo.

Nella lista dei 22 convocati per la gara di domani pomeriggio alla Domus con la Lazio non c'è nemmeno Sulemana: il centrocampista ex Verona deve ancora smaltire l'infortunio rimediato nelle battute iniziali della parita con il Torino e ha continuato nel lavoro personalizzato.



