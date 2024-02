Aste elettriche: A2A prende 3 province sarde, Illumia 2

A2A e Illumia si aggiudicano, in Sardegna, le aste pubbliche per individuare i fornitori di elettricità agli utenti che l'1 luglio usciranno dal mercato tutelato. A2A fornirà energia ai clienti domestici non vulnerabili di Cagliari, Oristano e Sud Sardegna, per aiutare i consumatori che vorranno nel passaggio al mercato libero usufruire del nuovo servizio a tutele graduali. Illumia ha acquisito invece Nuoro e Sassari.

Nel frattempo Arera ha fornito alcune precisazioni circa i prezzi della luce che saranno praticati agli utenti del Servizio a Tutele Graduali a partire dal prossimo 1 luglio.

"Nonostante le aggiudicazioni delle aste siano stati molto diverse sul territorio, con ribassi più elevati in alcune zone del Paese, circostanza che aveva sollevato preoccupazioni al mantenimento di una tariffa unica nazionale, Arera ha precisato che le condizioni economiche definitive del Servizio a tutele graduali saranno uguali in tutta Italia e includeranno la media ponderata delle offerte di aggiudicazione delle aste pari approssimativamente a 73 euro annui rispetto all'attuale tariffa di tutela (l'importo preciso si saprà a giugno) - spiega Assoutenti".

"Questo significa - chiarisce il presidente onorario di Assoutenti Furio Truzzi - che alle famiglie della Sardegna che al prossimo 1 luglio non avranno scelto un fornitore del mercato libero, si applicheranno gli stessi prezzi del resto d'Italia.

Una buona notizia per gli utenti sardi in un momento di grande confusione legato alla imminente fine del mercato tutelato dell'elettricità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA