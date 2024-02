Sfilate per il Carnevale a Cagliari, salta rogo Re Cancioffali

Carnevale a Cagliari tra sfilate nel centro storico e a Pirri tra colori, maschere e tradizioni.

Presentata questa mattina a Palazzo Bacaredda l'edizione 2024 dei festeggiamenti. Si comincia oggi, giovedì grasso, con un corteo alle 17 dal Bastione. Il percorso attraverserà i quartieri storici di Castello, Marina, Stampace e Villanova tra maschere, tamburi e balli. Si prosegue domenica 11 con "Carnevale in famiglia". La partenza da piazza Garibaldi alle 17.30 sarà seguita da una marcia attraverso le vie dello shopping sino a piazza Yenne.

Martedì grasso (13 febbraio) ancora sfilata alle 18 nel Corso Vittorio Emanuele II. Non è previsto lo spettacolare rogo di Re Cancioffali per motivi di sicurezza, ha annunciato Matteo Putzu dell'ACS Senza Confini, che coordina l'organizzazione dell'evento. Per gli stessi motivi non sfileranno neanche i carri allegorici.

Ci sarà invece la Pentolaccia, domenica 3 marzo al Villaggio dei Pescatori: dalle 18 sono previsti giochi, animazione, spettacoli con artisti di strada e, in forma ridotta, il rogo di Canciofali. E c'è anche "Su Carrasciuali pirresu". Iniziati il 28 gennaio, i festeggiamenti a Pirri continuano oggi a Casa Saddi. Con un ticket di 1 euro alle 17 si potrà assistere allo spettacolo teatrale "Nais (Rami) e alle 20.30 a "Il sogno di un uomo ridicolo", tratto da un racconto di Dostoevkij".

Si prosegue l'11 febbraio, domenica di Carnevale, al Parco della Vetreria, con la sfilata delle maschere dalle 11 e alle 12 "Bingo e la magia delle bolle di sapone". Alle 17 Casa Saddi accoglierà "Frammenti rosa", alle ore 19.30 "Ninna nanna per la pace". Il 13 febbraio, martedì grasso, sempre a Casa Saddi, gli spettacoli "Mago OZ", alle 17, e "Le corna sono come i tacchi slanciano", alle 21.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA