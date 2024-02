Protesta trattori, un centinaio da Cagliari in partenza per Roma

Partiranno domani mattina con il primo volo per Roma i pastori e gli agricoltori sardi che parteciperanno domani alla grande manifestazione nazionale in piazza San Giovanni.

"Saremo un centinaio dalla Sardegna - spiega all'ANSA Roberto Congia, uno dei portavoce della protesta nell'isola - e porteremo la voce e la protesta della nostra campagne con la nostra presenza e i nostri striscioni".

Attesa, soprattutto, di risposte: "Vogliamo quelle - continua - unite a fatti concreti: sarà una marcia in città a piedi, ma se non dovessimo avere dal ministero delle garanzie, il movimento è pronto a entrare nella Capitale anche con tutti i suoi trattori".

Qualcuno rimarrà comunque anche al presidio del varco Dogana del porto di Cagliari, dove si è giunti alla nona notte di sit-in: lo stop alla protesta cagliaritana sarà eventualmente stabilita e concordata insieme al coordinamento nazionale. "Per il momento - assicura Congia - il presidio va avanti".



