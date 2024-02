Basket: la Dinamo a Tortona cerca la vittoria in trasferta

"A Tortona servirà una gara solida, di grande concentrazione per tutti i quaranta minuti".

Coach Markovic non fa giri di parole presentando il match che la Dinamo dovrà giocare sabato sera, alle 19, sul campo di Tortona.

Il Banco di Sardegna Sassari arriva alla sfida dopo la bella vittoria casalinga contro Cremona e i giocatori hanno avuto una settimana in più per assimilare gli schemi del nuovo coach, per questo Markovic non cerca alibi: "Dobbiamo cercare di cambiare mentalità in trasferta. Si gioca sempre cinque contro cinque, con un pallone e con le stesse regole. Il gioco non cambia.

Dobbiamo avere un approccio mentale positivo e non negativo. Per vincere contro Tortona dovremo impostare una partita dura, concentrati per ridurre le loro possibilità".

Gli avversari stanno attraversando un momento di forma eccezionale e sono reduci da 4 vittorie nelle ultime 5 partite: "Affrontiamo una squadra veramente difficile da quando ha cambiato il coach, dal grande potenziale, sono in grande fiducia e fisicità", continua il coach dei sassaresi, che sabato avrà a diposizione la squadra al completo ma con un Tyree non al top, a causa di un virus intestinale che lo ha colpito in settimana.

Kaspar Treier, rilanciato contro Cremona da Markovic, dopo qualche settimana lasciato a scaldare la panchina, è pronto a confermare l'ottima prestazione di domenica scorsa, anche se utilizzato da ala piccola: "Sto bene. Inizialmente è stato difficile passare da un quattro a un tre, ma so giocare senza palla, sono un discreto tiratore, dunque non cambia molto. A Tortona bisognerà essere concentrati durante l'intera gara perché non appena sbagli qualcosa, loro sono pronti a reagire".





