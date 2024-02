Agricoltori verso Sanremo 'forse niente palco'

Blocco a singhiozzo davanti al varco Dogana del porto di Cagliari per la protesta di allevatori e agricoltori con almeno 60 trattori che hanno impedito l'ingresso dei camion: una fila di automezzi di qualche centinaio di metri, che ha paralizzato il traffico. Il presidio intanto raddoppia: per domani all'alba è stato annunciato l'arrivo di circa 50 trattori a Porto Torres, pronti a bloccare le attività dello scalo. A favorire la ripresa delle azioni dimostrative al porto di Cagliari, la grande affluenza di manifestanti arrivati da diverse zone dell'Isola per partecipare a Roma alla manifestazione nazionale inizialmente prevista domani e poi annullata nelle ultime ore. Ma i sardi ci saranno, perchè comunque si terrà una protesta simbolica con delegazioni provenienti da diverse regioni d'Italia. Lo conferma Roberto Congia, uno dei portavoce del presidio cagliaritano: "Ci saremo, stiamo definendo in queste ore dove e quando incontrarci con i rappresentanti degli altri presidi".

IN VIAGGIO VERSO SANREMO - C'è anche un sardo, Fabio Pitzalis, di Guasila, nella delegazione di agricoltori che domani sera sarà a Sanremo per portare anche al Festival della canzone italiana la protesta dei trattori. "Proviamo a rappresentare anche i problemi dell'isola - spiega all'ANSA - ma da quello che per il momento trapela dai nostri contatti sul posto, quello mio e dei trattori che si stanno muovendo da Milano, potrebbe essere un viaggio inutile. Non sembrano infatti intenzionati a farci salire sul palco, pare che siano disposti solo a leggere una nota del nostro movimento".

E spunta fuori anche il solito problema della continuità: "Da rimarcare che sono in viaggio da ieri tra aereo, treni e auto per arrivare a Sanremo - aggiunge Pitzalis - perché dalla Sardegna non ci sono voli per il resto d'Italia, oltre Roma e Milano". Un'Odissea per Sanremo: il rappresentante sardo dovrebbe arrivare davanti all'Ariston dopo le 17.

AMADEUS LEGGERA' COMUNICATO SUL PALCO - La protesta dei trattori troverà spazio venerdì al festival di Sanremo con un comunicato letto da Amadeus. L'annuncio in sala stampa all'Ariston. "Le istanze degli agricoltori troveranno voce all'Ariston nonostante l'estrema frammentazione delle sigle e delle associazioni. Nell'impossibilità di ospitare alcuni rappresentanti sul palco - spiega una nota dell'azienda, diffusa in sala stampa - Amadeus leggerà un comunicato che porterà alla conoscenza del grande pubblico i problemi, le difficoltà, le richieste che provengono dal mondo agricolo".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA