Violenza in centro a Cagliari, ancora botte tra stranieri

Ancora violenza nel quartiere Marina a Cagliari. Ieri sera in via Napoli due stranieri di 19 e 34 anni hanno prima discusso e poi si sono affrontati colpendosi con calci e pugni.

L'episodio è avvenuto poco prima delle 20. Sul posto, chiamati dalla persone che transitavano nella zona e dai residenti, sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cagliari e le ambulanze del 118.

I due sono stati trasportati neri pronto soccorso degli ospedali Santissima Trinità e Brotzu per essere medicati. Non sono gravi, i due dovranno poi decidere se presentare una denuncia.



