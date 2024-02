Tentano rapina in tabacchino a Olbia, fermato uno dei 2 banditi

Hanno tentato di rapinare una tabaccheria ma il colpo non è andato a segno. Due giovani di Olbia si sono introdotti a volto scoperto e disarmati, ieri sera poco prima della chiusura del tabacchi Anziani in viale Aldo Moro, e hanno cercato di portare via dall'attività del denaro.

Uno dei due è entrato nella parte posteriore del locale e ha iniziato a cercare contanti, l'altro è rimasto fuori, facendo da palo. A notare i due ragazzi è stato un dipendente della tabaccheria che è riuscito a bloccare e immobilizzare uno dei due malviventi e a lanciare l'allarme. Sul posto è giunta subito una pattuglia dei Carabinieri del reparto territoriale di Olbia che ha preso in custodia il ragazzo.

Il complice, invece, è riuscito a farsi alla fuga, ma i militari sono già sulle sue tracce.



