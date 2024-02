Record donazioni sangue in Ogliastra, +10,7% rispetto a 2022

Gli ogliastrini si confermano campioni di generosità. Il Centro trasfusionale della Asl ha chiuso per il secondo anno consecutivo con il segno più per quanto riguarda le donazioni: se nel 2022 erano state 2.464 le sacche di sangue raccolte (+17% rispetto al 2021), nel 2023 prosegue il trend positivo, con 2.768 sacche, 264 in più rispetto al 2022 (+10,7%). Un risultato per niente scontato, dato che in altre zone d'Italia, purtroppo, si registrano cali significativi delle donazioni. E questo nonostante la domanda del prezioso liquido sia sempre in aumento.

Un esempio di solidarietà e altruismo, reso possibile grazie alla sensibilità della popolazione ogliastrina, al supporto delle Avis territoriali e al lavoro del Centro trasfusionale diretto dalla dottoressa Giusy Cabiddu.

"Non era facile migliorare il risultato del 2022, eppure ci siamo riusciti - spiega - Questo è stato possibile moltiplicando gli sforzi e le iniziative di raccolta. Abbiamo bussato alla porta di tante realtà del tessuto sociale del nostro territorio: scuole, forze dell'ordine, società sportive, associazioni.

D'estate abbiamo portato l'autoemoteca sulle spiagge del nostro litorale. C'è stato un grande lavoro di sensibilizzazione sulle persone per spiegare l'importanza della donazione - sottolinea la direttrice del centro - devo dire che abbiamo avuto un'ottima risposta da parte di tutti".

I numeri del 2023 confermano la provincia centro-orientale sarda come territorio autosufficiente per quanto riguarda il fabbisogno di sangue. Non solo la Asl Ogliastra riesce a coprire le necessità interne, ma si afferma anche come realtà virtuosa e solidale, porgendo la mano alle altre aziende socio-sanitarie dell'Isola. "Nonostante la richiesta di sangue sia sempre in aumento - osserva Giusy Cabiddu - lo scorso anno abbiamo supportato altri territori, soprattutto Cagliari e Sassari".





