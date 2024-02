In leggera crescita il mercato degli affitti nell'Isola

Crescono in Sardegna i canoni di affitto. Ma senza scossoni: nel primo semestre del 2023, rispetto agli ultimi sei mesi dell'anno precedente, l'aumento maggiore registrato nell'Isola è quello relativo ai monolocali a Sassari, più 6,2%. Nel capoluogo del nord Sardegna stabilì invece i trivani, solo 2,2% in più invece per i bivani. A Cagliari incrementi senza impennate: aumentano di più monovani e trivani, rispettivamente del 4,5 e del 4,2 per cento. Un po' meno i bivani, con una crescita del 3,8 per cento.

Sono alcuni dei numeri del report dell'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa. Le cifre si confermano più o meno in linea con l'andamento generale del mercato. A Oristano i monolocali crescono del 3,6 per cento, i trivani dell'1,4, quasi stabili i bivani con lo 0,6 per cento in più. I canoni più alti si registrano a Olbia: mille euro per i trivani nelle zone Bandinu e Ospedale Nuovo. A Cagliari il massimo è 900 euro per i trivani soprattutto tra San Benedetto, Teatro Lirico, piazza Repubblica, Villanova La Vega.



