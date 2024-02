AI e big data, corso di Sardegna Ricerche per i giornalisti

Intelligenza artificiale, realtà virtuale, big data e machine learning stanno cambiando il modo di raccontare l'attualità creando un impatto profondo sul giornalismo e sulle narrazioni dei fatti. Ma come misurare e quantificare questo impatto? Come è realmente cambiato il racconto di temi di attualità come pandemia, guerre o crisi economica? Al corso 'Giornalismo e nuove tecnologie, fra miti e realtà' organizzato dal 10LAB di Sardegna Ricerche con l'Ordine dei giornalisti della Sardegna, Carola Frediani, darà spunti per affrontare questi temi, con una panoramica dei miti e falsi miti sull'impatto della tecnologia nel giornalismo moderno e delle opportunità offerte ai giornalisti dalle nuove tecnologie.

Giornalista, esperta di temi digitali, privacy, sorveglianza e cybersicurezza, Frediani è autrice di diversi saggi tra cui Guerre di Rete, da cui ha preso il nome la newsletter e il progetto editoriale Guerredirete.it e #Cybercrime, che nel 2020 è stato finalista al premio Galileo per la divulgazione scientifica.

Il corso si svolgerà nella sala Officine di Sa Manifattura a Cagliari, sabato 10 febbraio dalle 15 alle 17.30. Ai giornalisti iscritti che parteciperanno saranno riconosciuti 5 crediti formativi deontologici.



