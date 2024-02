A Sassari il Carnevale si festeggia nei Musei regionali

I Musei della direzione regionale aprono le porte al Carnevale 2024. A Sassari la Pinacoteca nazionale, in collaborazione con l'associazione culturale Il Colombre e la Scuola d'Arte La Volpe Bianca, organizza l'evento Rapsodia di Carnevale, laboratorio creativo che mette insieme stoffe colorate, manualità e tanta fantasia. Il 9 e il 16 febbraio, dalle 17 alle 19, sarà possibile partecipare ai laboratori didattici: adulti e bambini si cimenteranno nella creazione di maschere con stoffe e materiali di recupero per realizzare una maschera che prende spunto da uno dei personaggi delle opere d'arte esposte.

Il 13 febbraio, il Museo Sanna, in occasione del martedì grasso, dalle 10 alle 12 ospita il Carnevale al Museo con una visita guidata speciale per i più piccoli alla scoperta del nuovo allestimento del Padiglione Castoldi. A seguire, dotati di mappa, i bambini vagheranno tra gli spazi e i reperti del museo, tra giochi a tema archeologico ed etnografico e attività in maschera.

All'interno degli spazi museali non saranno ammessi coriandoli, stelle filanti e bombolette spray. All'iniziativa saranno ammessi massimo 12 partecipanti (dai 6 ai 12 anni) più i genitori, che dovranno permanere nella struttura museale per tutta la durata delle attività. Nella stessa giornata dalle 9 alle 13, il Museo Antiquarium Turritano di Porto Torres ospiterà invece il Martedì grasso in maschera al Museo, che prevede una visita dedicata con giochi a tema. Poi sarà festa con musica e balli.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA