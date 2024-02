Valentina de Seneen nuova assessora a Oristano, subentra a Fozzi

Il Sindaco di Oristano Massimiliano Sanna ha firmato il decreto di nomina di Valentina de Seneen alla carica di AssessorA alle Attività produttive (artigianato, agricoltura, commercio e industria), mercati e aree mercatali, zone economiche speciali.

La nuovo assessora subentra a Rossana Fozzi alla quale nei giorni scorsi era stata revocata la delega dopo uno scontro interno a Fratelli d'Italia e l'abbandono polemico del partito dalla stessa Fozzi.

Valentina de Seneen è nata a Oristano nel 1984. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all'Università di Cagliari. È avvocata, socia fondatrice della Camera Penale di Oristano e dell'Osservatorio nazionale sul Diritto di Famiglia.

Il sindaco Sanna ha voluto rivolgere un ringraziamento a Rossana Fozzi per il lavoro svolto e formulare gli auguri per il nuovo incarico a Valentina De Seneen.



