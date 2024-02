Rapina in banca fallita, catturato il secondo bandito

Stava cercando di lasciare la Sardegna, imbarcandosi a bordo di un traghetto diretto a Civitavecchia, ma ha trovato i carabinieri ad attenderlo. I militari del Comando provinciale di Oristano hanno arrestato il secondo presunto autore della tentata rapina ai danni della filiale della Banca di Arborea a Santa Giusta, nell'Oristanese.

In manette è finito un 50enne che attualmente si trova in carcere a Uta. I carabinieri erano sulle sue tracce dal giorno del colpo, quando fu ammanettato il suo complice, bloccato all'interno della banca da un militare dell'Arma in pensione e poi dai colleghi di Santa Giusta e di Oristano.

Il blitz è scattato ieri pomeriggio, il 50enne è stato bloccato poco prima di salire sul traghetto.



