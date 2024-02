Aggredito e picchiato in casa, si scava su frequentazioni vittima

Si indaga sulle frequentazioni di Miguel Angel Paez, l'ex cuoco 69enne di origine argentina, picchiato brutalmente nella sua abitazione in via Marche a Olbia, dalla quale, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe dovuto andare via perché sfrattato.

I Carabinieri del reparto territoriale di Olbia stanno passando al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona in cui si trova l'appartamento, in una traversa di via Barcellona. Sperano di poter far chiarezza su di un'aggressione che ha molte lacune: la prima è sulla data in cui è avvenuta: l'uomo che per qualche tempo ha svolto il lavoro di cuoco, non ha chiamato subito i soccorsi, che invece sono arrivati nella sua casa solo nel pomeriggio di ieri. Ma con ogni probabilità l'aggressione è avvenuta la notte tra sabato e domenica scorsa.

Gli investigatori, che hanno anche messo sotto sequestro la casa in cui abita il 69enne, aspettano che le sue condizioni migliorino per poterlo sentire. L'uomo potrebbe fornire informazioni utili per risalire ai suoi aggressori e non si esclude che potrebbe conoscerli. Paez è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove è ancora ricoverato, non in pericolo di vita. L'uomo ha riportato un trauma alla testa e alcune costole fratturate, in aggiunta ad altre lesioni per le quali gli è stata data una prognosi di 90 giorni.

