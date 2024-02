Touring Club conferma 7 Bandiere Arancioni per la Sardegna

Aggius e Tempio Pausania in Gallura, Galtellì, Gavoi e Oliena nel Nuorese, Laconi nell'Oristanese e Sardara nel Sud Sardegna. Ecco i borghi dell'entroterra sardo più accoglienti per il Touring Club Italiano che ha premiato l'Isola, assegnandole 7 Bandiere Arancioni.

Una riconferma per le sette località della Sardegna: 281 quelle assegnate in tutta Italia per il triennio 2024-2026 alla presenza della Ministra del Turismo, Daniela Santanchè, e oltre 200 sindaci da tutta Italia durante la giornata inaugurale della Borsa Internazionale del Turismo (Bit) a Milano. La Bandiera Arancione viene assegnata attraverso un processo di certificazione ai comuni dell'entroterra che sanno esprimere grandi eccellenze in termini ambientali, culturali, enogastronomici, di accoglienza e di innovazione sociale che trovano nel turismo una concreta opportunità di rilancio, nonostante le difficoltà dovute alla situazione di marginalità.

Una certificazione, sostenuta da un modello rigoroso, pensata dal punto di vista del viaggiatore e della sua esperienza di visita, ha una validità di tre anni e, premiando le realtà più virtuose, è anche uno stimolo per un miglioramento continuo, che porta benefici reali e tangibili per le realtà coinvolte.



