Protesta trattori, si prosegue a oltranza al porto di Cagliari

Sesta notte davanti al porto di Cagliari per gli agricoltori e i pastori sardi che da martedì scorso, con i loro trattori, occupano lo spazio davanti al varco Dogana. La mobilitazione continua: già inoltrato alle forze dell'ordine un preavviso per la permanenza per altri giorni. Ma i manifestanti sono primi a proseguire a oltranza: "La situazione - spiega all'ANSA uno dei portavoce, Roberto Congia - si può sbloccare solo davanti a risposte concrete del ministro dell'agricoltura Francesco Lolloobrigida".

Un gruppo di agricoltori e pastori parteciperà mercoledì a un incontro a Roma al ministero. Mentre un folto gruppo - 'almeno un centinaio', spiega Congia - sarà venerdì nella Capitale per la manifestazione nazionale dei movimenti che contestano le politiche agricole dell'Unione europea. Nei giorni scorsi agricoltori e pastori avevano inscenato un tour della città tra le vie del centro e quelle dello shopping per mantenere alta l'attenzione sul disagio che si vive nelle campagne a causa degli alti costi di produzione e delle difficoltà finanziarie.



