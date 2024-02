Ferita in incidente stradale muore in ospedale dopo 7 giorni

E' morta dopo 7 giorni di ricovero all'ospedale San Francesco di Nuoro, Francesca Usella, la 35enne di Orotelli vittima di un incidente stradale sulla statale 129 Nuoro-Macomer. Le condizioni della donna, trasportata in gravi ma non in pericolo di vita, si sono aggravate nelle ultime ore ed è deceduta nel reparto di Rianimazione. Una settimana fa, Usella, diretta da Orotelli a Nuoro, ha perso il controllo dell'auto ed è uscita fuori strada, schiantandosi contro un muraglione. Lutto nella comunità di Orotelli dove la 35enne era conosciuta e stimata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA