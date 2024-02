Classifica welfare, Sardegna quattordicesima in Italia

Sardegna al primo posto tra le regioni del sud Italia e isole nel "Welfare Italia index 2023".

A livello nazionale però è alla quattordicesima posizione. Nel monitoraggio - realizzato da "Welfare, Italia", Think Tank nato su iniziativa di Unipol Gruppo in collaborazione con The European House - Ambrosetti- che prende in considerazione politiche sociali, sanità, previdenza e formazione e consente di identificare, a livello regionale, i punti di forza e le aree di criticità in cui è necessario intervenire, l'isola è seconda per spesa in interventi e servizi sociali (283 euro pro capite). Ed è terza per spesa pubblica per le politiche del lavoro in percentuale del Pil regionale (3,9%). Quarto posto invece per il contributo medio in forme pensionistiche integrative.

Tra gli indicatori strutturali, la Sardegna migliora in ambito sanitario: si posiziona al 14/o posto per lo stato di salute della popolazione e al 17/o posto per efficacia, efficienza e appropriatezza dell'offerta sanitaria. L'isola si posiziona al 18/o posto per tasso di dispersione scolastica regionale (14,7% vs 10,4% di media nazionale) e per il tasso di part-time femminile involontario (indicatore % dell'esclusione delle donne nel mercato del lavoro), dove la Regione si attesta al 20° posto (24,1% vs 17,1% di media).

Nel mercato del lavoro, la Sardegna occupa il 17/o posto per tasso di disoccupazione della popolazione con più di 15 anni (11,5% contro l'8,1% di media) e per quota di giovani NEET tra i 15 e 34 anni che non studiano né lavorano (Not in Education, Employment or Training), con una percentuale del 23,8% (contro una media italiana del 19,5%). Modesto incremento, invece, per il tasso di partecipazione alle forme pensionistiche complementari: una posizione in più ma Sardegna al 20/o e penultimo posto. Attualmente, solo il 28% dei lavoratori sardi aderisce a fondi integrativi pensionistici, una percentuale che rimane nettamente inferiore rispetto alla media nazionale del 39,2%.



