Auto fuori strada a Siligo, conducente muore tra le lamiere

E' Stefano Antonio Sanna, 61 anni, di Sorso, la vittima dell'incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla provinciale 128, nei pressi di Siligo. L'uomo ha perso il controllo della Cupra che guidava in direzione Sassari, e si è schiantato contro un albero a bordo della carreggiata. L'auto si è ribaltata e Sanna è rimasto schiacciato nell'abitacolo, morendo sul colpo. Sul posto i vigili del fuoco di Sassari, che hanno estratto il corpo dalle lamiere della vettura, i carabinieri della Compagnia di Bonorva e il 118. La Procura di Sassari ha disposto il sequestro della salma e del veicolo per chiarire le cause dell'incidente

