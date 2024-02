Aggredisce e minaccia di morte la sorella, arrestato 57enne

Ha minacciato di morte la sorella e l'ha aggredita e picchiata davanti alla figlia e al nipotino di sette anni. Un uomo di 57 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia.

L'episodio è avvenuto ieri sera a Cagliari quando è arrivata la richiesta di intervento al 112. Il 57enne, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, ha aggredito la sorella, le ha tirato i capelli e minacciato di morte in presenza della figlia convivente della donna, una trentaduenne residente a Capoterra e del nipote di sette anni.

I militari dell'Arma hanno anche appurato che i maltrattamenti erano già avvenuti in passato tanto che il 30 maggio scorso il 57enne era stato già denunciato per reati analoghi. L'uomo è stato quindi arrestato e adesso si trova a Uta.



