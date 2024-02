2023 da record per Bibanca, utile netto di 57,5 milioni

Bibanca, società del gruppo Bper, ha chiuso il 2023 con numeri da record: i risultati preliminari di bilancio approvati dal consiglio d'amministrazione riportano un utile netto pari a 57,5 milioni di euro, superiore di 29,0 milioni (+102%) rispetto al 2022 (28,5 milioni). "Il risultato di quest'anno batte ogni previsione che Bibanca si era posta all'inizio di questo percorso, nel 2019, su tutte le dimensioni osservate", commenta il direttore generale Diego Rossi.

Nei dettagli, il valore del tax rate è 33,47% (33,65% nel 2022); l'utile lordo è pari a 86,4 milioni ed è superiore del 101,5% (+43,5 milioni) rispetto a quello dell'esercizio 2022 (42,9 milioni). Il margine di interesse si porta a 108 milioni, aumentando del 20,1% (+18,1 milioni) sul 2022 (89,9 milioni).

Le commissioni nette sono pari a 57,4 milioni e crescono del 36,3% (+15,3 milioni) sul 2022 (42,1 milioni). Il margine di intermediazione (165,4 milioni) si incrementa del 25,3% (+33,3 milioni) sul 2022 (132,1 milioni). Le rettifiche nette sui crediti sono pari a 11,9 milioni contro i 24,1 milioni del 2022 (-12,2 milioni, -50,6%) portando il costo del credito sull'intero anno a 0,35%, in diminuzione rispetto allo 0,79% del 2022. I costi operativi (67,1 milioni) sono sostanzialmente stabili rispetto al 2022 (+3,1%). Il cost income ratio conferma il trend storico positivo ed è pari al 39,3%, in forte riduzione sul valore del 47,2% del 2022. Il Rote (Return on tangible equity) è pari al 22,3%, più che raddoppiato rispetto al 10,7% del 2022.

Sul fronte volumi, l'erogato complessivo dell'anno di prestiti personali, cessioni del quinto e carte rateali è stato pari a 1.327,9 milioni in aumento di 57,6 milioni (+4,5%) rispetto all'esercizio 2022 (1.270,4 milioni). Lo stock di impieghi netti verso clientela è pari a 3,4 miliardi, in crescita del 12,3% su dicembre 2022 (+0,4 miliardi). Infine, la raccolta da clientela è pari a 264,2 milioni (+0,6%, +1,6 milioni su dicembre 2022), e il patrimonio netto ammonta a 364,8 milioni (+38,4 milioni su dicembre 2022, +11,8%).



