Picchia una donna per strada e aggredisce vigile a Cagliari

Una coppia che litigava in via Pola, nel centro di Cagliari. Ma c'era qualcosa di più: l'uomo spintonava e dava calci alla donna. Un agente della polizia locale, mentre era in servizio a bordo di un autogru per la rimozione delle auto, è intervenuto subito: è sceso dal veicolo e si è avvicinato. L'uomo non ha gradito l'intervento e se l'è presa con l'agente spintonandolo e colpendolo con alcuni pugni.

Immediata la reazione: l'uomo, un quarantenne di Quartu, è stato bloccato e ammanettato. Poi, con l'aiuto di altre due pattuglie, il trasferimento alla caserma di via Crespellani. La successiva identificazione presso il Gabinetto della Polizia Scientifica ha permesso di risalire all'identitá del fermato, che è stato denunciato a piede libero.



