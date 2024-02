Spacca una sedia in testa al padre, arrestato un 36enne di Torpè

Un 36enne di Torpé (Nuoro), è stato arrestato per avere tentato di uccidere il padre, Pasquale Melis, ex carabiniere di 67 anni, nella notte tra l'1 e il 2 febbraio nella casa di famiglia.

L'aggressione è avvenuta al culmine di un litigio tra il pensionato e il figlio, che, sotto i fumi dell'alcol, ha prima minacciato il genitore puntandogli un coltello alla gola e poi lo ha violentemente percosso, colpendolo alla testa con una sedia. Il 36enne è poi fuggito a bordo della sua auto lasciando a terra il padre, le cui urla hanno attirato i vicini di casa che hanno dato l'allarme.

Il 67enne, che ha riportato numerose ferite, è stato trasportato dal 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro dove è ricoverato con una prognosi di 30 giorni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Siniscola e i Ris di Cagliari. Il 36enne è stato rintracciato dai militari a Oliena ed è stato trasferito in arresto, con l'accusa di tentato omicidio, nel carcere nuorese di Badu 'e Carros.



