Protesta trattori, quarta notte davanti al porto di Cagliari

Mentre i loro colleghi si dirigono verso Roma, i pastori e agricoltori sardi hanno passato la quarta notte davanti al porto di Cagliari. Continuano anche in Sardegna le proteste contro le politiche agricole dell'Unione europea.

La mobilitazione continua a oltranza, spiegano i manifestanti. O almeno sino a quando non sarà deciso diversamente dal coordinamento nazionale. Anche, ieri sera, sfilata di trattori per le strade del centro di Cagliari: un modo per ricordare anche alla città la battaglia in corso per il futuro delle campagne.

Molti altri pastori e agricoltori sono pronti a unirsi alla protesta del porto di Cagliari per organizzare nuove iniziative di protesta.



