Inseguimento su statale 195, 2 giovani bloccati dai carabinieri

Procedevano a zig zag sulla statale 195 all'altezza di Capoterra, sbandando pericolosamente.

Due giovani a bordo di una Fiat Panda sono stati intercettati alle 3.30 di stanotte dai carabinieri che li hanno dovuti inseguire a velocità sostenuta per oltre un chilometro. I militari hanno anche tentato di rallentare il veicolo sorpassandolo ma il conducente ha accelerato tamponando la gazzella dell'Arma. A bordo della Panda un 25enne di Capoterra e un 18enne di Uta.

Alla guida della Panda c'era quest'ultimo, risultato in stato di ebbrezza e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Il giovane è stato anche sanzionato perché privo di patente di guida mai conseguita, mentre l'altro giovane è stato segnalato alla Prefettura com assuntore di stupefacenti perché trovato in possesso di 2 grammi di marijuana.



