Tre ecografi di ultima generazione per la Asl di Sassari

Tre ecografi di ultima generazione per supportare il lavoro dei sanitari che operano nei consultori familiari della Asl di Sassari.

I tre strumenti, consegnati nei giorni scorsi agli ambulatori del territorio, saranno fondamentale per incentivare l'attività di prevenzione e diagnostica. A entrare in funzione per primo è stato quello di Porto Torres, a seguire quelli di Alghero e di Ozieri. "Col nuovo Atto aziendale l'Asl di Sassari ha istituito il Dipartimento Materno Infantile e della Famiglia, deputata alla prevenzione, promozione della salute, consulenza e cura rivolta alla donna, al minore e alla coppia, nel senso più ampio del termine", spiega il direttore generale, Flavio Sensi.

"Abbiamo avviato un processo di riqualificazione tecnologica delle attività assistenziali sanitarie ostetrico-ginecologiche, offrendo un importante servizio diagnostico, distribuito omogeneamente nei servizi territoriali dell'azienda", aggiunge.

"Si tratta di una riqualificazione e di potenziamento tecnologico indispensabili per rafforzare l'assistenza sanitaria di prossimità - prosegue - un percorso di rete che si inserisce all'interno dell'attività di diagnostica ostetrico-ginecologica del Centro ecografico dei Consultori Familiari e che consentirà di ridurre le liste di attesa per gli esami ecografici ginecologici".

La rete ostetrico-ginecologica del Centro ecografico era stata recentemente rafforzata dall'ecografo donato all'Asl dalla Croce Gialla di Ploaghe, destinato al Consultorio del San Giovanni Battista, nello stesso paese dell'hinterland di Sassari. "Un dono prezioso e di grande utilità nell'attività dei nostri operatori sanitari - conclude Sensi - a sostegno delle nostre pazienti".



