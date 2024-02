Tentano rapina in banca a Santa Giusta, bloccato un bandito

Tentata rapina questa mattina nella filiale della Barca di Arborea in via Giovanni XXIII a Santa Giusta. Due banditi hanno cercato di portare via il contenuto delle casse, ma l'arrivo dei militari dell'Arma ha mandato in fumo il colpo e uno dei malviventi è stato arrestato. I rapinatori sono entrati in azione intorno alle 10, avevano i volti coperti e uno era armato di pistola. E' stato un carabiniere in pensione, che si trovava all'interno della filiale al momento dell'irruzione dei due malviventi, a segnalare ai colleghi quanto stava accadendo. Sul posto è subito arrivato il comandante della stazione dei carabinieri, in borghese, e insieme i due sono riusciti a bloccare uno dei due banditi. Il complice dell'arrestato, invece, è riuscito a fuggire ed è ora ricercato in tutta la zona. Non ci sono stati feriti.

