Regionali: nuovo confronto su agricoltura, solo Soru e Todde

È la 'buronospera' il grande male che affligge l'agricoltura in Sardegna. Il neologismo, che mette insieme la burocrazia e la peronospera - la malattia infestante, terrore degli agricoltori - è stato coniato da Pietro Tandeddu, direttore regionale di Copagri, durante la sua introduzione al convegno "Una nuova legislazione per una nuova agricoltura" in cui è andato in scena un nuovo confronto tra i candidati presidente alle Regionali del 25 febbraio.

All'appello, dei quattro, si sono presentati solo Renato Soru, che corre con la Coalizione sarda, e Alessandra Todde, alla testa del campo largo del centrosinista a trazione Pd-M5s.

Assenti Paolo Truzzu per il centrodestra e Lucia Chessa, con Sardegna R-esiste. Un confronto che per evitare scintille come quelle di ieri all'evento organizzato dalla Cgil, ha seguito modalità diverse: i candidati non erano al tavolo dei relatori ma si sono avvicendati al podio per rispondere alle domande della giornalista Eleonora Bullegas, stesso tempo per tutti e due.

Un tema ampio, scaldato in questi giorni "dalle proteste di movimenti spontanei che stanno occupando i porti contro scelte comunitarie che penalizzano il settore", ha ricordato il presidente di Copagri, Giuseppe Patteri. Settore malato di burocrazione e lentezza, come hanno sottolineato i dirigenti dell'associazione di categoria. Dalla nuova Pac europea ai ritardi nei pagamenti dei premi Argea, dalla necessità di un riordino fondiario che eviti l'eccessiva frammentazione dei terreni coltivabili alla sicurezza alimentare: la sollecitazione degli agricoltori si spinge fino a chiedere un nuovo assetto dell'assessorato e delle agenzie regionali Agris, Laore e Argea.

Tutti d'accordo sulla necessità di agire sulla legge del 2001 sull'organizzazione della giunta: serve una condivisione inter-assessoriale perché la gestione dell'agricoltura sarda passa anche per l'ambiente, l'industria, il turismo e artigianato e la sanità. "Non possiamo pensare che, così come abbiamo svuotato i settori manifatturiero e industriale - ha chiarito Soru -, possa succedere lo stesso per un comparto così importante che ci dà da mangiare e ci tiene in vita". Per Todde serve agire sulla dimensione delle aziende agricole sarde, troppo piccole per competere: "Nel nostro programma prevediamo la definizione di una legge quadro sullo sviluppo agropastorale nell'Isola".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA