Calcio: Cagliari; Mina, 'sono pronto, non mi piace perdere'

"Sono felice. E sono pronto: mi piace vincere, non mi piace perdere in campo e fuori dal campo".

Sorriso e grinta: così si presenta, in spagnolo, il colombiano Yerri Mina, difensore centrale arrivato ieri dalla Fiorentina a titolo definitivo.

"La città, la gente e i compagni mi hanno fatto un'ottima impressione - ha spiegato nella conferenza stampa di presentazione - sono qui per dare una mano per la salvezza. Mi piacciono le sfide e i campionati di alto livello".

Con i viola porte chiuse troppo presto: "All'inizio della stagione mi sono infortunato, poi c'erano già due o tre difensori che già giocavano con l'allenatore. Ma ora sono qui, molto felice di giocarmi questa opportunità".

Forse già da lunedì contro la Roma. E contro Lukaku: "Ma dobbiamo pensare soprattutto a noi - ha detto Mina - perché questa è una squadra che ha grandi qualità. Ed è importante dare per questa squadra il 100%".

Difensore-goleador, soprattutto all'Everton e in Nazionale: "Sì, mi piace anche giocare la palla, ma il mio compito è difendere. Ci sono tanti altri giocatori forti che possono fare gol: che battaglie con Lapadula in Nazionale. Ma conosco bene anche Nandez. Mi piace dare tutto in campo".

A Cagliari c'è un altro colombiano che tutti ricordano, Victor Ibarbo: "Sì ci conosciamo e mi ha detto tante cose positive sul Cagliari".

In città da questa mattina anche il centrocampista arrivato in prestito dal Napoli Gianluca Gaetano. "Sono qui - ha detto al suo sbarco a Elmas - perché Cagliari è una piazza importante, non vedo l'ora di giocare. Pronto per scendere in campo? Sì, sono pronto".



