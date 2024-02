Basket: arriva Cremona, Markovic arringa la Dinamo

"Combattere, essere positivi, divertirsi e credere nel proprio lavoro". Il 'sergente' Markovic arringa così le truppe biancoblu. Domenica alle 16.30 la Dinamo Banco di Sardegna torna sul proprio campo dopo la sconfitta di cinque giorni fa a Milano e il neo allenatore bosniaco motiva i suoi ragazzi.

"È una partita molto importante, ma vogliamo esprimere il nostro potenziale senza farci schiacciare dalla pressione", dice Nedad Markovic. "In settimana abbiamo lavorato bene, tutti hanno risposto nella maniera migliore e si sono preparati al meglio a un match fondamentale - spiega - da domenica in poi vogliamo lavorare per trovare continuità sia in attacco che in difesa".

Quel che è mancato a Milano. "Nel momento in cui abbiamo perso il filo della partita, abbiamo concesso all'Olimpia punti facili, abbiamo smesso di ragionare - ammette il coach della Dinamo - partiamo da quello per migliorare". Un peccato, perché "per 25 minuti abbiamo giocato bene, la cosa fondamentale è saper riparare ai momenti in cui ci manca la fiducia, negli up & down dobbiamo mostrare di essere una squadra".

Quanto a Cremona, "ha una difesa organizzata e molto intensa, con cambi in corso d'opera - avverte Markovic - per vincere dobbiamo essere più duri e aggressivi di loro, condividere la palla e attaccare i loro punti deboli".

Anche perché "non puoi sempre controllare l'attacco, ma sicuramente puoi metterci sempre energia e voglia in difesa", gli fa eco Breein Tyree. "Sentiamo tutta l'importanza di questa partita, sappiamo quanto valga, ma non deve trasformarsi in maniera negativa - aggiunge - stiamo lavorando su questo aspetto, la fiducia arriva, ma tutto deve partire dalla difesa".





