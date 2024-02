Appiccò un incendio a Castiadas, operaio 49enne a processo

Sarà processato il 15 aprile prossimo l'operaio di 49 anni indagato per il gigantesco rogo boschivo scoppiato il 28 agosto del 2021 a Castiadas, che durò per due giorni e distrusse cinque ettari di terreno.

Il Pm di Cagliari ha chiuso le indagini e chiesto e ottenuto il giudizio immediato del 49enne. La Regione Sardegna si è costituita parte civile.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini del Corpo forestale ad innescare il rogo alla periferia dell'abitato della frazione di Oliaspeciosa classificato di "interfaccia urbano rurale", in quanto la zona è interessata da case agricole e residenze turistiche, era stato il 49enne "all'epoca operaio impegnato nei cantieri comunali di manutenzione del verde mediante potatura e smaltimento del frascame - spiegano dal Corpo forestale -.

L'abbruciamento dei residui vegetali onde evitare le più dispendiose operazioni di smaltimento lecito, avrebbe spinto l'operaio a cagionare l'incendio".

Ad inchiodarlo sono state le indagini della Forestale che hanno raccolto le prove del passaggio e della sosta dell'auto del 49enne nella zona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA