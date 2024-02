Ryanair annuncia 39 rotte per la "Summer" a Cagliari

Da Londra, Madrid e Vienna a Malta, Palma e Valencia. Ryanair ha annunciato le sue mosse per la stagione estiva: oltre 400 voli settimanali da aprile su 39 rotte.

La compagnia low cost irlandese baserà tre aeromobili B737 nello scalo di Elmas con un investimento da 300 milioni di dollari - queste le cifre diffuse in conferenza stampa - creando 90 posti di lavoro per piloti, personale di cabina e ingegneri.

Ryanair trasporterà 3 milioni di passeggeri da e per Cagliari.

"Tuttavia - ha spiegato il Cco Jason McGuinness - c'è un'opportunità per la Sardegna di garantire una crescita accelerata dei passeggeri e del turismo nei prossimi cinque anni, a condizione che il governo della regione abolisca l'eccessiva addizionale municipale che sta ostacolando la crescita della connettività e del settore turistico dell'isola.

A seguito della recente decisione della Regione Friuli Venezia Giulia di abolire l'addizionale municipale a partire dall'1 gennaio 2024, Ryanair ha inaugurato una nuova base a Trieste e ha aggiunto una crescita del 50% per l'estate '24. Ora tocca al governo della regione Sardegna eliminare l'addizionale municipale che non esiste in isole turistiche simili come le Canarie, le Baleari, Cipro o Malta, poiché questa tassa eccessiva sta ostacolando la crescita della connettività e dell'industria turistica dell'isola. A condizione che il governo della regione Sardegna elimini l'addizionale municipale, Ryanair è pronta a rispondere portando 2 milioni di passeggeri in più in Sardegna all'anno (+50% di crescita) e aprendo una nuova base aerea nel Nord della Sardegna creando oltre 1.500 nuovi posti di lavoro".

Per celebrare l'operativo di Cagliari per l'estate, Ryanair ha lanciato una promozione di tre giorni con tariffe a partire da 24,99 euro in vendita solo sul sito internet.



