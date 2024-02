Rifiuti abbandonati, 45 multe a Sassari nell'ultimo mese

La Polizia locale di Sassari ha sanzionato 45 persone nel corso dell'ultimo mese per aver scaricato rifiuti per strada e per non avere rispettato le regole sul corretto conferiemento nei cassonetti o con il sistema porta a porta.

Fra i tanti trasgressori multati a gennaio, un 50enne è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza la notte tra lunedì e martedì scorsi, mentre, per ben tre volte, ha scaricato in piazzale Segni dalla sua auto pezzi di mobili, sedie, bustoni colmi di rifiuti indifferenziati, scatole e perfino una bicicletta. L'uomo, oltre a dover pagare tre sanzioni di 500 euro, una per ogni episodio, rischia una denuncia penale per abbandono incontrollato di rifiuti, in base alle recenti modifiche introdotte al testo unico delle leggi ambientali.

Di deposito al suolo di rifiuto, solo a gennaio, dovranno rispondere undici persone, mentre 18 sono state sanzionate perché, pur servite dal ritiro porta a porta, hanno conferito i propri rifiuti nei cassonetti di strada. Altre otto persone sono state multate perché hanno scaricato i loro rifiuti nei cassonetti cittadini pur essendo residenti in comuni limitrofi.





