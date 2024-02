Incendio in cortile palazzi a Quartu, evacuate 20 case

Una ventina di appartamenti evacuati, tre persone intossicate, la facciata di una palazzina annerita e alcune finestre esplose dal calore.

E' il bilancio dell'incendio scoppiato durante la notte nel cortile di due palazzine di Area ai numeri 141 e 143 di via Sant'Antonio, a Quartu Sant'Elena. Le fiamme sono partite intorno all'1,30 dai cumuli di rifiuti e masserizie che si trovavano nel cortile.

Nel giro di brevissimo tempo il fuoco ha raggiunto i piani pilotis e le fiamme la facciata di una delle palazzine. Sul posto sono arrivate quattro squadre dei vigili del fuoco, le ambulanze del 118, i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena e gli agenti del Commissariato di polizia.

Tutte le abitazioni, in via precauzionale sono state evacuate, tre persone che vivevano nei primi piani, lievemente intossicate, sono state visitate dal 118 e per loro non è stato necessario il ricovero. I vigili del fuoco hanno lavorato diverse ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

La facciate dalla palazzina è stata annerita e alcune finestre sono andate in frantumi a causa del calore. Al termine delle operazioni le famiglie sono rientrate in casa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA