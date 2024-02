Cagliari, sfuma Barak ma arrivano Mina e Gaetano

Niente Barak per il Cagliari, ma a fine serata è arrivato anche il centrocampista del Napoli, classe 2000, Gianluca Gaetano. Il primo rinforzo per Ranieri dell'ultimo giorno di calciomercato invernale è stato in mattinata quello del difensore Yerri Mina, 29 anni, pronto a esordire già lunedì all'Olimpico contro la Roma. Il centrale colombiano arriva a titolo definitivo dalla Fiorentina con un contratto sino a fine stagione, più eventuale opzione per l'anno successivo.

Il principale obiettivo del ds Bonato a inizio mercato era un mediano, ma l'uscita di Goldaniga, ceduto nei giorni scorsi al Como, ha costretto il club a correre ai ripari con un difensore di esperienza e carattere. I tifosi hanno sperato sino all'ultimo nell'approdo in rossoblu del centrocampista goleador (ai tempi del Verona) Barak. Ma il possibile trasferimento si è arenato in serata: la Fiorentina, anche distratta dalla corsa a Gudmundsson, ha preferito tenere il giocatore.

Fatta invece per il centrocampista Gaetano, in prestito secco dal Napoli. Un'operazione utile per tutti e due i club: il Cagliari cercava un trequartista dopo l'intervento al ginocchio di Mancosu. Mentre l'obiettivo del Napoli è quello di valorizzare il classe 2000, finora poco utilizzato in campionato. Altre operazioni minori: ufficiale il passaggio al Cagliari dell'attaccante della Primavera della Roma Alessandro Bolzan e del centrocampista della Spal Jacopo Simonetta.

Via invece l'attaccante Desogus, mai utilizzato da Ranieri, che si trasferisce al Gubbio con la formula del prestito sino al 30 giugno 2024. Era già andato via anche Pereiro, alla Ternana.





