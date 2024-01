Violenza in centro a Cagliari, tre giovani arrestati

Tre giovani di cittadinanza tunisina, tra i 25 e i 27 anni, sono stati arrestati perché accusati di avere organizzato, sabato scorso alla Marina, una "spedizione punitiva" per vendicare l'accoltellamento di uno di loro da parte di due algerini, due giorni prima.

I tre fermati - richiedenti asilo e ospiti del Cas di Monastir - insieme ad altri connazionali al momento non identificati, dopo aver individuato a caso due algerini in giro nel quartiere, li avevano prima malmenati e aggrediti con dei coltelli. Una delle vittime, in particolare, aveva riportato ferite al volto e in più punti del torace.

Gli investigatori della Squadra Mobile, avvalendosi anche dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, hanno individuato i tre. Nel corso delle perquisizioni effettuate nel centro di accoglienza, sono stati rivenuti indumenti e coltelli e tre chilogrammi di marijuana.

Al termine degli accertamenti i tre stati trasferiti nel carcere di Uta.



