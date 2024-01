Nuovo passo avanti per la rete ferroviaria a Nuoro

Il progetto per la realizzazione di una rete ferroviaria che colleghi Nuoro alla rete nazionale prende forma. Oggi in Prefettura c'è stato un nuovo incontro tecnico, per analizzare lo studio di pre-fattibilità dell'opera che porti la ferrovia in città. Nuoro, infatti, è l'unico capoluogo di provincia in Italia a non essere collegato con la linea nazionale.

Nell'incontro promosso dal prefetto Giancarlo Dionisi - con i rappresentanti dei Comuni, della Provincia di Nuoro e in videoconferenza dei dirigenti della Regione, del Ministero alle Infrastrutture ai Trasporti e di Rfi - è stato illustrato il progetto redatto dai tecnici di Rfi che mira a dotare il capoluogo barbaricino, attualmente collegato alla linea a scartamento ridotto con Macomer, di una rete ferroviaria moderna ed efficiente che agevoli il rilancio del territorio.

I tecnici di Rfi hanno delineato i diversi scenari per la realizzazione della infrastruttura valutando positivamente l'iter progettuale della linea di collegamento Nuoro-Abbasanta che, tra le quattro ipotesi di studio al vaglio del Ministero dei Trasporti, appare quello più idoneo per un miglior rapporto costi e benefici. La scelta del progetto è prevista entro il prossimo mese di settembre ma, considerati i tempi di realizzazione dell'opera, c'è la volontà di dotare Nuoro di un sistema di trasporti intermodale che consenta di raccordare l'offerta di Trenitalia che arriva fino ad Abbasanta, con una linea di trasporto su gomma da affidare all'Arst o a un vettore privato, per garantire il collegamento con il capoluogo.

Un tema sul quale verrà convocato a breve dal prefetto un apposito tavolo che vedrà insieme Regione, Provincia e Comuni interessati. "Sono molto soddisfatto del lavoro del tavolo di oggi voluto dal ministro Salvini lo scorso 2 agosto - ha detto a margine dell'incontro il prefetto Dionisi -. Abbiamo parlato di un'infrastruttura fondamentale che fino a qualche mese fa sembrava un sogno irrealizzabile e che ora sta prendendo forma con un progetto che ci auguriamo possa raggiungere presto il traguardo della approvazione definitiva e che si passi velocemente all'inizio dei lavori".

Il prefetto di Nuoro ha anche evidenziato la necessità di un collegamento ferroviario Olbia-Nuoro: "Ho chiesto ai rappresentanti del Ministero, ma lo farò anche con una lettera formale, lo studio di un'ipotesi progettuale che contempli un collegamento diretto tra Nuoro ed Olbia, volto ad agevolare la mobilità integrata e sostenibile di persone e merci con il polo aeroportuale del nord Sardegna".



