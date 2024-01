Moria di uccelli a Selargius, il Grig chiede chiarimenti

Numerosi uccelli sono stati rinvenuti morti a Selargius lungo via San Nicolò, presso la chiesa romanica di San Giuliano, e in via San Marco. Su segnalazione di residenti, l'associazione ecologista Gruppo d'intervento giuridico ha inoltrato una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti al Corpo forestale e al Comune di Selargius per appurare le cause della morìa e porre in essere le necessarie attività per la soluzione della problematica ambientale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA