Lo spopolamento accentuato dalla chiusura di servizi bancari

Un sardo su 4 ha "preferito lasciare il proprio comune per l'assenza di filiali bancarie o altri servizi essenziali", dato significativo che supera di quasi il doppio la media nazionale. In generale, per il 71,2% "la mancanza di una banca (o di un servizio essenziale analogo) per la scelta di vivere o abbandonare il comune di residenza" influisce "molto" (28,8%) e "abbastanza" (42,4%). E' quanto emerge dai dati elaborati dall'istituto di ricerca Lab 21.01 su 596 interviste in Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Sardegna, che costituiscono l'area Nielsen 3.

Dalla ricerca emerge che dal 2018 al 2022 si è registrato nell'Isola un calo del 12,4% degli sportelli bancari, passando da 556 a 487. I comuni che offrono l'accesso al servizio bancario sono diminuiti dell'8,1% (passando da 284 a 261), così come i dipendenti che nel 2022 scendono a 3.842 da 4.226 nel 2018 (-9,1%). Al 2022 sono 76.028 le persone che non hanno accesso allo sportello bancario, pari al 4,8% della popolazione.

Complessivamente, infatti, la riduzione o chiusura delle filiali bancarie nel luogo in cui si vive rende insoddisfatte 9 persone su 10.

In caso di tagli agli sportelli il 54,8% degli intervistati ha suggerito uno spazio dedicato all'interno del comune dove a turno si possano fissare appuntamenti settimanali con un bancario del proprio istituto di credito come una delle forme di contatto prediletta. Il 28,6% ha suggerito la presenza di un corner informativo con la presenza fisica di un bancario all'interno di un tabaccaio/centro commerciale/altro punto vendita. Per il 23,8% nessuna delle forme di contatto alternative può sostituire la propria filiale bancaria.

La metà degli intervistati, infatti, si reca generalmente nella propria filiale bancaria almeno una volta al mese e per 10 su 10, i servizi bancari in un comune sono "molto" o "abbastanza" utili. Determinante il rapporto umano: parlare con un operatore bancario per avere informazioni sui servizi necessari è utile per il 97,6%.

Il 52,8% utilizza "servizi on line sostitutivi" allo sportello e il 42,1% degli intervistati da quando non ha più lo sportello bancario vicino deve "impiegare più tempo per raggiungere la banca",



